Списки получателей единовременных выплат по безработице должны быть публичными

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил увеличить в 3 раза – до 600 тыс. человек число безработных, которые будут получать разовую финансовую помощь от государства в связи с коронавирусом COVID-19.

«Мы планировали, что в апреле-мае 2020 года разовую финансовую помощь в размере 190 манат (около $112) получат 200 тыс. безработных. Но я считаю, что мы должны увеличить число получателей такой помощи до 600 тыс. человек», — сказал Алиев в пятницу.

По его словам, такую помощь должны получать социально уязвимые слои населения, лица, которые остались без работы из-за коронавируса, а также лица, которые работали неформально.

Глава государства также поручил увеличить число безработных, которые будут привлечены к общественным оплачиваемым работам. «Первоначально мы планировали, что число таких рабочих мест в 2020 году будет 37 тыс. Но из-за коронавируса скорректировали эту цифру и увеличили план до 50 тыс. рабочих мест. Однако, я считаю, что до конца текущего года может быть открыто в целом 90 тыс. новых оплачиваемых общественных рабочих мест и ими будут обеспечены безработные», — сказал лидер страны.

Решение увеличить число безработных получило самую высокую оценку представителей гражданского общества. «Считаю это решение правильным и важным для периода, который ждет страну после карантина, — сказал # ученый-экономист Губад Ибадоглу. – Этот шаг будет стимулировать совокупный спрос и поспособствует легализации рынка труда». По мнению экономиста, теперь главный вопрос заключается в обеспечении прозрачности, следует опубликовать списки получателей пособия по безработице. Кроме этого, говорит он, упомянутая помощь должна выдаваться людям на постоянной основе, а не временно. Т.е. безработные должны получать страховые выплаты до тех пор, пока не будут трудоустроены. Те же граждане, кто еще не прошли регистрацию в статусе безработных, должны это сделать.

«Я призываю Министерство труда и социальной защиты опубликовать список тех, кто получает пособие по безработице, — говорит ученый. — Думаю, что это наиболее эффективный подход к обеспечению прозрачности. Мы должны стараться, чтобы эта помощь выплачивалась только нуждающимся. Платежи должны быть прозрачными и подотчетными. Предлагаю, чтобы эта помощь была постоянной, а не временной, и чтобы безработные получали страхование по безработице до тех пор, пока они не будут приняты на работу. Но для этого Милли Меджлис должен внести поправки в соответствующие законы».

На днях Минтруда и соцзащиты объявило, что перевело единовременные выплаты для 200 000 человек. По данным министерства, 123 766 из них — мужчины, а остальные — женщины. Из единовременных платежей 50 309 — из Баку, 8 949 — из Сумгайыта и 6 213 — из Гянджи, 4 308 — из Апшеронского района и 130 221 — из других регионов страны. Что касается возрастных групп, 12 811 из них моложе 20 лет, 85 975 в возрасте от 20 до 30 лет, 52 920 в возрасте от 30 до 40 лет, 27 287 в возрасте от 40 до 50 лет, 21 007 старше 50 лет.

«Я не возражаю против этой информации, однако упомянутая статистика не отличается нужным уровнем прозрачности. Минтруда следует опубликовать перечень получателей государственной помощи в том числе, чтобы обеспечить общественную уверенность в том, что единовременное пособие распределили надлежащим образом и получено оно теми, кто в нем нуждается без косвенных преимуществ», — собеседник уверен, что Министерству финансов также следует мобилизовать источники финансирования на ближайшие месяцы, чтобы выплачивать единовременную помощь или страхование по безработице зарегистрированным безработным до их трудоустройства.