Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список десять человек и 12 компаний, связанных с оборонным сектором и правительством Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Под санкции попали граждане Беларуси, Ливана, Сирии, Словакии и Швеции. Кроме того, ограничения затронули организации из Беларуси, Кипра, Ирака, Китая, Словакии и Турции.

В санкционном списке теперь находится станкостроительное предприятие «СтанкоГомель», подписавшее в 2023 году контракт на поставки оборудования для российских оборонных концернов. Под ограничения попала также компания «АГАТ-системы управления», поскольку поставляет свою продукцию Вооружённым Силам Беларуси. Санкции затронули и четыре его дочерних структуры – НИИЭВМ, «Техника связи», «АГАТ-Систем», «Иннотех солюшнс».

В санкционный список также внесена иракская оружейная компания Black Shield. Согласно пресс-релизу Минфина США , она приобретала и перепродавала вооружение у компании «Кидма тек» из Беларуси. Китайская фирма Shenzhen 5G High-Tech Innovation попала под ограничения из-за связей с уже находящимся под санкциями ОАО «Пеленг».

В санкционные списки включены также 10 человек. В том числе Александра Оксенчук и Олег Юрчик – за связь с китайской компанией Shenzhen 5G High-Tech Innovation. По данным проекта BELPOL, она закупала детали для двигателей, датчиков и оборудования, которые используются в производстве танков и другого оружия. Как утверждают расследователи, детали поставлялись сначала в Беларусь, а оттуда – в Россию.

Введенные санкции предполагают заморозку активов в США, а также запрет на ведение бизнеса с американскими гражданами и компаниями. Поводом для расширения ограничений стала поддержка правительством Беларуси войны России против Украины.

Тем временем Канада ввела санкции в отношении 21 гражданина Беларуси, которые причастны к репрессиям, последовавшими за выборами президента и протестами 2020 года, сообщили в канадском правительстве.

Речь идет о лицах, «причастных или принимавших участие в произвольных арестах и задержаниях, жестокости, запугивании и чрезмерном применении силы против белорусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также жестоком обращении с ними после осуждения по ложным обвинениям, приговора и заключения в тюрьму». В санкционных списках – начальники белорусских исправительных колоний и судьи, выносившие решения по «протестным» делам. (svoboda.org)