Власти Казахстана запретили въезд в страну четверым действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в правительстве республики. По словам собеседника издания, причиной стало публичное распространение этими лицами оскорбительных и враждебных высказываний в адрес Казахстана и его руководства. В черный список попали вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, депутаты от партии «Единая Россия» Евгений Федоров и Константин Затулин, а также глава Россотрудничества и бывший депутат Госдумы Евгений Примаков.

Толстой ранее заявлял, что после Украины «следующей проблемой» для России может стать Казахстан. Он также назвал Алматы «городом Верный, построенным русскими», и обвинял Казахстан в попытке «выдумать собственную историю», чтобы отмежеваться от России. Никонов, выступая на федеральном телевидении, заявил, что «Казахстана просто не существовало», охарактеризовав территорию современного Казахстана как «подарок России и СССР». Федоров поддержал высказывания Никонова и заявил, что Россия якобы имеет право потребовать от Казахстана вернуть территории. Кроме того, по словам Федорова, Казахстан «не вышел из состава СССР в соответствии с международным правом», а значит, его государственность носит «не вполне законный характер».

Константин Затулин в 2022 году резко раскритиковал позицию президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который тогда отказался признать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Депутат намекнул на территориальные претензии, заявив, что в случае отсутствия полноценного партнерства «все возможно, как в случае с Украиной».

Примаков обвинял власти Казахстана в якобы бездействии в отношении «действий националистов против русского языка». Позже он открыто отказался работать с министром информации Казахстана Аскаром Умаровым, назвав его «русофобской дрянью» из-за якобы русофобских высказываний.

Как отмечает Deutsche Welle, кроме депутатов, в список персон нон грата также попали пропагандисты Тина Канделаки и Тигран Кеосаян, политолог Никита Мендкович, идеолог «русского мира» Александр Дугин, а также российский историк Андрей Грозин. Последнему на днях было отказано во въезде в Казахстан без объяснения причин.

Грозин, возглавляющий отдел Казахстана и Средней Азии в Институте стран СНГ, собирался принять участие в двух мероприятиях: 28 апреля — в дискуссии по проблемам в российско-казахстанских отношениях, а 29 апреля — в круглом столе, посвященном вопросам безопасности и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Однако 27 апреля ему отказали во въезде при прохождении паспортного контроля в аэропорту Астаны. В Институте сообщили, что выяснить причины отказа не удалось.

Там также напомнили, что подобный инцидент произошел и в 2023 году, когда директора Института — депутата Затулина — в течение нескольких часов «пытались не пустить в Казахстан» для участия в запуске космического корабля с Байконура. Тогда ситуацию удалось уладить.

Итак, целый ряд событий примерно одной направленности. Безусловно, не вызывает сомнений то, чем руководствовались в своих заявлениях все вышеозначенные субъекты. Практически все они успели оставить схожие «следы» во взаимоотношениях России и с другими постсоветскими странами. Интересно, почему Астана решила сейчас сделать объявление о запрете на въезд в страну наиболее одиозных российских политиков, замеченных в подобных высказываниях? Это некий сигнал Москве, что Казахстан не собирается мириться с какими-либо притязаниями на свой суверенитет и территориальную целостность? Или есть еще какие-то причины?

На эти вопросы # ответили известные казахские эксперты.

Политический обозреватель Газиз Абишев:

— Вопрос в том, что Россия раньше нас начала формировать подобные списки. Известно о целом ряде казахстанских политиков и общественных деятелей, которые входят в такие запретные списки. Несколько лет назад депутат Мажилиса от партии большинства Айдос Сарым, летевший транзитом через Москву в Европу, не смог пройти на свой следующий рейс, потому что был в российском списке. Другими словами, в массовую практику это запустили именно россияне.

Казахстан включил в свой список людей, чьи высказывания официально не отражают позицию Кремля и МИД РФ в отношении Казахстана и вредят двусторонним отношениям. Принцип зеркальности, принцип реакции и принцип непрямого воздействия.

И конечно Казахстан на дальних подступах работает с ползучим идеологическим наступлением, не позволяя размягчить повестку в сторону превращения страны в молчаливую грушу для битья.

Аналитик Айдар Амребаев:

— Действительно, для Казахстана ключевой ценностью является суверенитет и территориальная целостность государства. И если кто-то по тем или иным мотивам не понимает и не принимает эту данность, закрепленную международным правом, то такие персоны являются нежелательными в нашей стране. Поэтому данное решение руководства Казахстана является вполне закономерным и логичным.

Что касается времени, когда это решение было озвучено, то я полагаю, что здесь не нужно искать какую-то особенную подоплеку. Скорее всего, это рутинная процедура, хотя конечно она осуществляется в достаточно напряженный период современных международных отношений, когда каждое слово и действие политиков отзывается во всех центрах принятия решений, в какой бы столице они ни находились.