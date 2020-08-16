Специалисты заявили, что коронавирус уже адаптировался к человеческому организму

Коронавирус мог адаптироваться к людям еще в 2012 году, пишет издание The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

Исследователи проанализировали записи врача, лечившего горняков в китайской провинции Юньнань, которые две недели чистили шахту от фекалий летучих мышей.

У заразившихся появлялись симптомы коронавируса: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Врачи подключали заболевших к аппаратам искусственной вентиляции легких. Трое из шести скончались.

Лаборатория Уханя исследовала анализы шахтеров и подтвердила, что образцы похожи на атипичную пневмонию. Таким образом, исследователи заключают, что, возможно, коронавирус уже адаптировался к человеческому организму. (gazeta.ru)

| 2020-08-16T20:47:11+04:00 16 августа 2020, 22:23|12345 (Пока оценок нет)
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