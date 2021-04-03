Специалистам Россельхознадзора показали, как в Азербайджане выращивают помидоры

Продолжаются интенсивные встречи делегаций, состоящих из специалистов Агентства пищевой безопасности Азербайджана и соответствующих структур Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), с целью снятия ограничений, налагаемых на экспортируемую из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию томатную продукцию.

В рамках совместных мер контроля — 2 апреля с участием специалистов Агентства пищевой безопасности Азербайджана и сотрудников Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору были проведены видеомониторинги в «Абшерон Агро 2020″, “Agro az”, “Golden Nohur”, “Eco-food”, “A-C GROUP”, “Botanic-2016”, “Green World”, “Абшеронское крестьянское фермерское хозяйство”, ООО “AZ-Rosa”, “в ООО” Агро красный » и теплицах, принадлежащих ряду граждан.

В ходе видеомониторингов были даны ответы на вопросы российских специалистов об общей площади хозяйств, в том числе о том, что в настоящее время находится под посевом томатов, выращиваемом сорте, ожидаемом производстве, световом и тепловом режиме теплицы, выполняемых мерах по защите растений, а также отобранные образцы растений и фруктов были помещены в пакеты для отбора проб и опломбированы в соответствующих лабораториях российской стороны.

Отметим, что совместные видеомониторинги рабочей группы, состоящей из специалистов Агентства пищевой безопасности Азербайджана и соответствующего ведомства Российской Федерации, в ближайшие дни будут продолжены в теплицах, расположенных в других регионах Азербайджана.