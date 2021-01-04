Создано публичное юридическое лицо «Фонд возрождения Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании публичного юридического лица «Фонд возрождения Карабаха», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Фонд будет оказывать финансовую поддержку в реализации мероприятий по восстановлению и реконструкции освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, по привлечению инвестиций и развитию в этой сфере партнерства между государством и частным сектором, а также необходимой агитационной деятельности внутри страны и за рубежом.

Общее руководство и контроль над деятельностью Фонда будет осуществлять Наблюдательный совет.

Текущее руководство Фондом возложено на Правление в составе трех членов — председателя и двух его заместителей.

Средства формируются за счет следующих источников: пожертвования физических и юридических лиц; гранты; другие источники, не запрещенные законом. До госрегистрации эти средства могут быть аккумулированы на специальных казначейских и банковских счетах Фонда.

Администрации Президента поручено в 15-дневный срок подготовить и представить главе государства проект устава Фонда.

Кабинету министров поручено принять меры по государственной регистрации Фонда в течение трех дней после утверждения его устава, а также в месячный срок со дня госрегистрации принять меры по предоставлению Фонду административного здания и решению вопросов логистики.

Минфину поручено организовывать накопление средств Фонда на специальных казначейских и банковских счетах до начала его деятельности, а также предусмотреть в проекте госбюджета на каждый год средства, необходимые для организации и обеспечения деятельности Фонда.

Президент Ильхам Алиев также утвердил состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

В него вошли: министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха», депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, народный артист Азербайджана Алим Гасымов.