В Ханкенди будет создано учреждение профессионального образования.

Как сообщает #, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на конференции на тему «Путь развития профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: взгляд в будущее».

По его словам, имеются предварительные планы по созданию в Ханкенди при Карабахском университете учреждения профессионального образования.

«В целом планируется расширить сферу охвата профессионального образования на освобожденных территориях. Там будут восстановлены 8 учреждений профессионального образования. В Физули заложен фундамент нового профессионального учебного заведения, уже начато его строительство, а через два года там уже будут учиться студенты. В Шуше также началась реконструкция учреждения профессионального образования», — сказал Амруллаев.