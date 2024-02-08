Внеочередные президентские выборы уже остались позади.

Признаться, я за дебатами кандидатов в президенты систематически не следил. Но в конце прошлой недели все же не удержался и решил восполнить пробел – внимательно выслушал всех кандидатов в президенты, стараясь вникнуть в суть их программ. А говорили они в основном о проблемах молодежи и спорта, т.к. в тот день был День Молодежи.

Мое внимание в этих дебатах в большей степени привлекли обсуждения, касающиеся проблем нашего отечественного спорта, хотя признаться, лично я со спортом никогда связан не был, даже в течении своей длительной, почти тридцатидвухлетней журналистской деятельности на эту тему никогда ничего не писал.

Но все мы в той или иной мере являемся спортивными болельщиками и проблемы нашего спорта нам всем более-менее знакомы. Поэтому дебаты кандидатов для меня стали предлогом, чтобы высказаться на эту тему.

А что, собственно говоря, предлагали по этому поводу уже бывшие кандидаты в президенты? Почти все они говорили об увеличении государственной поддержки спорту, об открытии в районах, в том числе, почти во всех дворах столицы спортивных центров и сооружений. Читатель может спросить: а разве не согласны вы с этим? Конечно, согласен! Но тут есть и другие моменты, которых бывшие кандидаты в президенты почему-то не затронули. Мы намерены коротко остановиться именно на этих деталях.

Во-первых, в стране государственная поддержка спорта развита в достаточной мере – в любом случае, жаловаться на этот счет почти не приходится. Остается только сослаться на известную поговорку: чем богаты…

Без особого преувеличения можно сказать, что спорт у нас в основном развивается благодаря именно государственной поддержке: спортсмены и спортивные клубы, различные федерации фактически финансово поддерживаются государством, почти каждый чемпионат, даже многие обычные международные спортивные мероприятия находятся под пристальным вниманием государства.

Во-вторых, спортивная инфраструктура также развита в достаточной степени – почти нет такого районного центра, где бы не было современных олимпийских центров, в столице нет даже такого двора, где не были бы установлены различного рода спортивные сооружения. Спрашивается; в чем же тогда проблема? почему же у нас, например, футбол не такой, каким он является, скажем, в братской Турции?..

Проблема заключается в том, что у нас спорт как раз развивается «под пазухой» государства, как говорится, в «тепличных условиях». Сперва отметим такое обстоятельство, что и спорт в свою очередь, подразделяется на две подсистемы: есть любительский спорт и физкультура, есть большой спорт, который во всем мире называется профессиональным спортом.

Любительский спорт должен находиться под опекой государства, т.к. он почти является частью его социальной политики. Конечно, сюда надо направить и поддержку частного предпринимательского сектора, т.к. они также должны быть заинтересованы в том, чтобы общество было здоровым, особенно, молодежь росла здоровой.

Но есть и большой, как говорится, профессиональный спорт. Вот, как раз, тут у нас есть проблемы – большой спорт у нас еще полностью не превратился в профессиональный, который во всем мире функционирует как бизнес-структура, причем, довольно широкого масштаба. Посмотрите на бюджеты ведущих спортивных клубов мира, особенно, на бюджеты футбольных клубов! Они сравнимы с бюджетом небольших государств, иногда даже превышают их. Посмотрите, какие средства они тратят, чтобы «купить» тех или иных известных спортсменов! Одним словом, это крупный бизнес и, не случайно, спортсмены после предпринимателей-бизнесменов самая много зарабатывающая часть общества!

Во-вторых, сами спортсмены должны стать профессионалами своего дела. Большой, профессиональный спорт, также как искусство и наука, требует таланта и одаренности. Тут государство может играть только направляющую роль: как бы не хотелось, как бы оно не старалось, все равно, не может сделать из каждого спортсмена Пеле или Мухаммеда Али! Поэтому тут возникает весьма резонный вопрос: обязано ли наше государство поддерживать, как говорится, неперспективные, нерезультативные (мягко говоря!) сектора отечественного спорта?..

В-третьих, тут есть особая миссия и общества — рядовых болельщиков. Мы также должны поддержать большой спорт и спортсменов, причем не только морально. Во всем мире у людей есть не только свой адвокат, свой врач, свой психолог, своя любимая газета, даже партия, но есть и любимый спортивный, например, футбольный клуб, за который они болеют – посещают их игры и турниры, тем самым, финансово поддерживают их. В этом отношении и интерес к большому, профессиональному спорту должен быть профессиональным. В некоторых странах даже внутренние спортивные соревнования вызывают международный интерес – например, и наши болельщики с интересом следят за игрой турецких или английских футбольных команд. Именно таким должен быть профессиональный спорт – он есть не только источник наслаждения или же развлечения, но и довольно крупный бизнес…