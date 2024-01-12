В целях обеспечения избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за пределами страны или находящихся в длительных зарубежных командировках, на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года, Министерством иностранных дел принимаются соответствующие меры.

Как сообщили АПА в МИД, на основе представленных в Центральную избирательную комиссию данных для организации выборов за пределами страны в общей сложности в 37 странах было создано 49 избирательных участков.