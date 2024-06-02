По меньшей мере 33 сотрудника избирательных участков в Индии умерли в последний день голосования на парламентских выборах от теплового удара в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил журналистам глава избиркома штата Навдип Ринва.

По его словам, в это число вошли сотрудники избиркома, санитарные работники и охранники. «Семьям погибших будет предоставлена денежная компенсация в размере 1,5 млн рупий ($18 000)», — сказал Ринва.

1 июня в Индии прошел седьмой, завершающий этап парламентских выборов. Избиратели могли отдать голоса на более 100 тыс. избирательных участков в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Одиша, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш, а также союзной территории Чандигарх. На этом этапе избирательная комиссия задействовала 108 349 сотрудников для проведения голосования.(ТАСС)