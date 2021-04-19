Состояния Илона Маска и Бернара Арно увеличились за неделю на 13 млрд — Forbes

Состояние Арно достигло по итогам недели 181,6 миллиарда долларов, Маска — 179,7 миллиарда, они находятся на второй и третьей строчках рейтинга соответственно. «Миллиардеры оказались главными бенефициарами рекордного роста рынков, которые четвертую неделю подряд обновили рекорд», — отмечает журнал.

Так, индекс широкого рынка S&P 500 вырос за неделю на 1,4% и достиг рекордного значения. Исторический максимум обновил и «промышленный» индекс Dow Jones , который завершил неделю приростом на 1,2%.