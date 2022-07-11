Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает # со ссылкой на Спутник Армения, информацию об этом распространила пресс-служба правительства Армении.

Пашинян и Эрдоган выразили надежду на то, что достигнутые между спецпредставителями Армении и Турции договоренности будут реализованы в ближайшее время.

Пашинян поздравил Эрдогана с Гурбан байрамы, а Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Пашиняна с праздником Вардавар.