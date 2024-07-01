28 июня 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем.

Как сообщили в МИД, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами, международные и региональные вопросы, сложившуюся ситуацию вокруг Газы.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность достижения скорейшего прекращения огня в Газе, недопущения гибели гражданского населения с обеих сторон, мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

В ходе телефонного разговора были обсуждены работы и планы, которые необходимо выполнить в рамках председательства Азербайджана в Совете по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), охватывающие 2024-2026 годы.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал И.Каца о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о вопросах борьбы с минной угрозой, а также об азербайджано-армянском мирном процессе.

Было отмечено, что между двумя странами появилась дополнительная возможность для сотрудничества в рамках председательства нашей страны на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.