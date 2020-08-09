Соперницу Трампа на выборах президента атаковала летучая мышь

Кандидата в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен укусила летучая мышь. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

При каких обстоятельствах произошел инцидент — не уточняется. Джоргенсен только уточнила, что инцидент случился в начале ее предвыборной кампании.

Джоргенсен пришлось отменить митинг с избирателями, так как ей требовалась вакцина от бешенства. При этом Джоргенсен пообещала, что остальные мероприятия с ее участием пройдут по запланированному графику. (korrespondent.net)