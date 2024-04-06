Встреча в Брюсселе, которой в последнее время уделялось повышенное внимание в Азербайджане, наконец, состоялась. И уже известны ее результаты.

«Европейский союз и США поддерживают стабильное, мирное, безопасное, демократическое и процветающее будущее Республики Армения и региона. В этом контексте мы нацелены на расширение сотрудничества, направленного на укрепление устойчивости Республики Армения, в том числе в таких ключевых областях, как политические реформы, экономическое развитие и гуманитарная помощь». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Брюсселе 5 апреля с участием главы Еврокомиссии, госсекретаря США, Верховного представителя ЕС по внешней политике и премьер-министра Армении.

«Мы будем стремиться расширять наше партнерство в таких областях, как, например, мобильность, управление, правоохранительная деятельность, торговля, связь, сельское хозяйство, энергетика и технологии. Для поддержки этих ключевых областей Европейский Союз и США планируют более тесное сотрудничество с Арменией», — отмечено в документе.

ЕС и США намерены предоставить дополнительную помощь, чтобы помочь Армении снизить риски, диверсифицировать торговлю и укрепить экономическую и институциональную устойчивость.

В целях укрепления новой повестки партнерства Армения-ЕС Европейский Союз выступит с программой на 270 млн евро “Устойчивость и рост Армении на 2024-2027 годы”. Эта программа направлена ​​на укрепление социально-экономической устойчивости Республики Армения при одновременной поддержке диверсификации торговли, инвестиций в транспортную инфраструктуру, цифровые технологии и энергетику, а также в развитие бизнеса.

США будут работать с Арменией над привлечением дополнительных американских инвестиций в сферах торговли технологиями, кибербезопасности и расширения технологической инфраструктуры. Также США поддержат диверсификацию энергетики, возможности мирной ядерной энергетики и повышение продовольственной безопасности Армении.

ЕС и США окажут поддержку и 100 тыс. беженцам из Карабаха, говорится в заявлении.

Как можно оценить эти итоги встречи? Есть ли в них что-то, подтверждающее обоснованность опасений азербайджанского руководства, о которых много говорилось в последние дни? Своими соображениями об этом поделились с # известные эксперты.

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— Я бы эту встречу озаглавил так – гора родила мышь. Потому что был большой ажиотаж по ее поводу, говорилось даже, что появится чуть ли не военный альянс ЕС, США и Армении. Хотя я изначально говорил, что это смешно, что это невозможно. Так оно и оказалось.

Я думаю, что очень серьезное влияние на подготовку к этой встрече оказала предельно жесткая реакция президента Азербайджана. И то, что обеспокоенные госсекретарь Блинкен и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен позвонили ему, объяснились, дали заверения, сказалось в общем полностью на проведении этой встречи. Обратите внимание, в итоговом заявлении нет ничего о вопросах безопасности. Нет даже упоминаний о возможности финансирования каких-то военных программ. Не обозначены никакие позиции, повторяющие провокационные резолюции Европарламента с призывами обеспечить безусловное возвращение карабахских армян чуть ли не под мониторинг европейских наблюдателей. Ничего, ни слова, ни полслова.

Единственный призыв – заключить мир с Азербайджаном. И готовность оказать финансовую помощь для обустройства карабахских переселенцев.

Жесткая реакция Баку сказалась и на том, что в Брюсселе не нарисовался Макрон, который первоначально собирался явиться на эту встречу. Туда собирались вытащить и генсека НАТО – тоже не появился. И если бы нужен был еще один подзаголовок к этой встрече, то он мог бы звучать как «Полный облом президента Макрона». Потому что проигравшим во всей этой возне оказался именно Макрон. Он был инициатором этой встречи после Гранадского саммита, он нагнетал тему обеспечения безопасности Армении. Всё, обнулился. Все его инициативы оказались не рассмотрены, не приняты.

Реальный итог этой встречи – 270 млн евро на 4 года, и какие-то неопределенные обещания США. В общем, даже на фоне того, что Армения не очень богатая страна, такая сумма для нее совсем не велика. То есть, ничего из того, что панически разгонялось, не подтв ердилось. И не было никаких призывов к Еревану выйти из ОДКБ, из ЕАЭС, и ничего о будущемкандидатстве в ЕС.

Ведущий эксперт Грузинского Центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Есть разные мнения по поводу этой встречи, в том числе и то, которое высказал директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в разговоре со мной на канале Новости Кавказа. Фархад считает, что весь план помощи Армении не был обнародован из-за позиции Азербайджана, который открыто высказал опасения и даже раздражение в связи с тем, что Армении оказывается и финансовая помощь, и политическая поддержка, а Азербайджан не получает ничего кроме упреков и необоснованных обвинений в желании развязать войну в регионе. Ну а обещанная Азербайджану помощь в разминировании, это вынужденный шаг, иначе ситуация выглядела бы просто неприлично.

Думаю, что все-таки ситуация не столь однозначная. Важно понять мотивацию сторон. Уверяю вас, в действиях и ЕС, и США идейные мотивы точно не на первом месте. Впереди выборы, как в Европарламент, так и в США. Учитывая актуальность армянского вопроса на Западе, в силу целого комплекса причин, ни США, ни ЕС не могут оставить Армению без внимания. Что касается вопроса об отрыве Армении от России, думаю, что на данный момент такая задача не стоит. Россия может уйти из Армении только естественным путем, в результате поражения в войне с Украиной. Сегодня Запад только заполняет пустоты, оставшиеся от России, это конечно раздражает Москву, но тут уже ничего не поделаешь. Это объективная реальность. И вот для выполнения этой самой задачи выделенных средств вполне достаточно, хотя конечно процесс поддержки Армении будет продолжен. Баку в данном случае ничего не остается, как играть в свою игру с Западом, что и происходит на самом деле. Все остальное, на мой субъективный взгляд, белый шум.

Политический обозреватель Мурад Сададдинов:

— Публичные заявления, озвученные на встрече в Брюсселе, говорят о том, что ЕС и США собираются в одностороннем порядке оказывать всевозможную экономическую, политическую, гуманитарную поддержку Армении в целях ее стабильного развития. Как говорит Блинкен, «мы хотим видеть крепкую, сильную Армению на Южном Кавказе, которая станет залогом мира в регионе». К сожалению, исторический опыт показывает, что Армения на Южном Кавказе 30 лет исполняла роль агрессивного государства, оккупанта, и сегодня односторонняя поддержка Армении не способствует созданию климата безопасности в регионе. Это будет лишь одностороннее усиление страны, в Конституции которой законодательно закреплены территориальные претензии и к Азербайджану, и к Турции.

Например, идея Пашиняна «Перекресток мира» нереализуема без участия Азербайджана и Турции, но в своих заявлениях на этот счет ни ЕС, ни США ничего об этом не говорят. Это свидетельство предвзятой позиции.

Если Армения станет полагаться на Запад и уйдет из-под влияния России, то кто ей станет продавать газ по приемлемой цене? Иран тут не подходит, опять же из-за позиции Запада. Единственным источником остается Азербайджан. Но о нем молчание. Вот предвзятость.

И встреча в Брюсселе говорит о том, что перед ЕС и США стоит задача не поддерживать общий мир для всех на Южном Кавказе, не способствовать созданию региональной системы безопасности, а усилить одну Армению, сделать ее зависимой от себя, и в дальнейшем использовать ее как плацдарм на Южном Кавказе для оказания давления на Азербайджан, Турцию, Иран, и т.д.

В итоговом заявлении не говорится о военной составляющей, но она уже существует и функционирует в Армении.

В свое время Армения была форпостом России на Кавказе, а теперь в этом качестве ее хотят использовать ЕС и США, чтобы продолжать такую же политику. И, видимо, эта страна к такой роли уже привыкла.