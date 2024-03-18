В июне прошлого года «демократ и реформатор всех времен и народов» Никол Пашинян выступил с довольно оригинальным предложением изменить герб и гимн страны.

По мнению армянского премьера, изображенный на гербе Арарат (Агрыдаг – ред.) больше не находится на территории страны, а лев уже давно вымер в местной природе. Не пришелся по душе Пашиняну и последний куплет армянского гимна, который, по его мнению, слишком мрачноват.

По поводу герба мы полностью согласны с премьер-министром Армении, а вот насчет гимна частично. Нужно убрать не только последний куплет, но и заменить весь текст и музыку. Благо, есть альтернативный вариант.

Песня «Остров невезения» из фильма «Бриллиантовая рука» вполне подойдет, и отразит все невзгоды армянского народа. А припевом могут стать слова «видно в понедельник их мама родила».

Действительно, армяне столько десятилетий позиционировали себя «угнетенным и многострадальным» народом, забыв о том, что желания, порой, сбываются. Хаи, утираясь слезами и соплями только и делали, что коллекционировали «геноциды» разных видов.

В копилке оказались культурный, спортивный, музыкальный, и, наконец, обыкновенный «геноцид» в Османской империи. Однако, судя по всему, коллекция может пополниться еще одним видом «геноцида» — оружейным. Причем, совершенным со стороны друзей.

Начало «оружейному геноциду» было положено Россией еще во время правления Сержа Саргсяна. После 4-х дневной апрельской войны 2016 года он заявил, что армянская армия воевала оружием 80-ых годов. Естественно, оружие бесплатно или на очень льготных условиях поставляла Москва. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не повезло армянам.

Невезение продолжилось и после прихода к власти Пашиняна. Подаренное Армении Россией оружие не оправдало себя во время 44-дневной войны. Говоря на простом языке, Армению «кинули» или «оружейно отгеноцидили». Это кому как нравится.

В марте 2021 года Пашинян делает неожиданное признание. Оказывается, Армения приобрела у России истребители Су-30СМ, но… без ракет «воздух — воздух». Ответственность за такое решение он возложил на предыдущее руководство страны.

Сегодня в вопросе взаимоотношений с Москвой Ереван переживает не лучшие времена. И потому, Армения решила поискать счастья на Западе, в том числе, и в оружейном вопросе. Но и тут неудача. Точнее, «кидалово» со стороны своей «старшей сестры» — Франции.

В декабре прошлого года армянские СМИ распространили радостную весть. Заграница им помогла. Франция поставила Армении аж 24 бронемашины «Бастион». И еще 26 бронемашин будет поставлено позже.

Но, как выяснилось позже, французы банально «кинули» армян. Они всучили хаям «пустышку», «плацебо». Ранее, из-за низкой эффективности «Бастионов» от них отказалась Украина. Франция, недолго думая, продала «неликвид младшей сестре».

О качестве французских бронемашин метко выразился президент Азербайджана Ильхам Алиев, назвав «Бастионы» рухлядью и консервными банками.

Но и это еще не все. Оказывается, еще до французов Армению «наколола» Индия. Та самая Индия, откуда собственно родом нынешние хаи. Индийцы еще год назад продали некачественное оружие армянам, под стать сценам драк из болливудских фильмов.

Как заявил экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян, оружие из Индии находится в Армении уже год, но оно в неисправном состоянии.

«У меня под рукой имеется письменная информация о том, что индийское оружие вот уже год не могут отремонтировать и обслуживать в Армении», – заявил экс-глава Минобороны, раскритиковав политику властей в военно-технической сфере.

Согласитесь, это уже свинство. Нельзя же так бессовестно обманывать. Наверняка, для армян наиболее обидно, что такую подлость в отношении их совершили представители почти родственных стран.

Но меня интересует другой вопрос. Неужели после выявления всех этих фактов так называемые реваншисты все еще грезят о войне с Азербайджаном? Если это так, то они еще глупее, чем я о них думал.

И еще раз о гимне. После французских «консервных банок» и индийского «супероружия» текст одного из атрибутов Армении может начинаться со слов из песни Владимира Высоцкого: «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так…».