В Уганде 70-летняя местная жительница родила близнецов. Об этом сообщает BBC News.

Сафина Намуквай смогла зачать с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), роды прошли путем кесарева сечения в Центре репродуктивного здоровья в Кампале 29 ноября. На свет появились девочка и мальчик. В больнице рассказали, что мать и дети чувствуют себя хорошо и отметили, что рождение у 70-летней женщины близнецов — это не только медицинский успех, но «история о силе и стойкости человеческого духа».

По словам Намуквай, беременность далась ей нелегко, в частности из-за того, что ее партнер бросил ее, узнав, что женщина ждет близнецов.

«Мужчинам не нравится, когда женщина рожает больше одного ребенка. С тех пор, как меня положили в клинику, мой мужчина ни разу здесь не появлялся», — поделилась роженица.

Это вторые роды Намуквай за последние три года. В 2020-м она родила девочку. По словам женщины, к беременности ее побудило желание не остаться одной в старости.

Издание отмечает, что информация о том, использовала женщина для зачатия собственные яйцеклетки, которые заморозила ранее, или донорские, отсутствует.