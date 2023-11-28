Хакерская группировка, известная взломом сервера Национального комитета демократической партии США в 2016 г. и атакой на Бундестаг ФРГ в 2015-м, организует кибератаки против европейских правительств. Не менее семи правительств стран Евросоюза стали объектами фишинговых кампаний, говорится в записке Кибергруппы оперативного реагирования ЕС (CERT-EU) – органа, который осуществляет киберзащиту основных институтов ЕС и сотрудничает с национальными службами кибербезопасности.

С документом, содержащим пометку «для ограниченного распространения», ознакомилось издание Politico.

В рамках кампаний хакеры одной из самых известных российских группировок, Fancy Bear, создавали хитроумные ловушки, чтобы, введя жертву в заблуждение, установить вредоносную программу или получить доступ к цифровым системам европейских институтов. Группировка использовала «разнообразные документы-приманки, включая [якобы] протокол подкомитета Европейского парламента и доклад специального комитета ООН», говорится в документе.

Fancy Bear, также известная как APT28, действует с 2004 г., западные специалисты по кибербезопасности связывают ее с российскими спецслужбами. Известна атаками на государственные, информационные, военные и другие структуры зарубежных стран, а также на российских оппозиционеров и журналистов.

В Евросоюзе, в частности, опасаются, что осуществляющие кибероперации враждебные страны, такие как Россия и Китай, будут вмешиваться в выборы в Европарламент, которые должны состояться в июне. (moscowtimes.ru)