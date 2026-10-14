13 октября 2026 года примерно с 22:00 были зафиксированы кибератаки на государственную информационную инфраструктуру Азербайджанской Республики.

Как сообщили # в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, атака была осуществлена иностранной хакерской группировкой. Целями атаки стали более 100 государственных доменов Азербайджанской Республики.

В результате кибератаки возникли перебои в работе интернет-ресурсов ряда государственных органов. Благодаря принятым соответствующим техническим мерам последствия кибератаки были ограничены, а непрерывность работы сайтов обеспечена.

В настоящее время Служба продолжает принимать меры по обеспечению кибербезопасности.