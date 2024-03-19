В Нигерии вооружённая группировка похитила как минимум 87 человек в провинции Кадуна. Среди захваченных есть женщины и дети. Свидетели сообщили, что пятерым пленникам позже удалось убежать и вернуться домой. Судьба прочих остаётся неизвестной.

Похитители пока не выдвинули никаких требований для освобождения похищенных.

9 марта в посёлке Курига в той же провинции Кадуна вооружённые люди ворвались в местную школу и похитили более 280 детей. Директор школы заявил, что один человек был застрелен при попытке спасти школьников.

Позже стало известно, что похитители требуют за освобождение школьников выкуп в размере одного миллиона найра (это местная валюта), что составляет 620 432 доллара. Если выкуп не будет выплачен в течение двух недель, они угрожают убить всех заложников. Нигерийские силы безопасности пытаются выйти на след похитителей, но пока нет сообщений об успехах.

Захваты детей и женщин в Нигерии происходят регулярно. Похищение в посёлке Курига стало одним из самых массовых с 2014 года, когда радикальная группировка «Боко Харам» похитила более 270 школьниц из общежития в Чибоке. 98 из них до сих пор остаются в плену, их принуждают выходить замуж за похитителей, некоторые вернулись домой с детьми.

За нынешнее похищение детей ответственность пока никто не взял. Associated Press и Reuters отмечают, что тактику похищений ради выкупа теперь применяют и преступные группировки без идеологической направленности. Это могли быть пастухи, которые конфликтуют с местными фермерами. (svoboda.org)