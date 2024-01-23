Во Франции задержали банду грабителей, которые воровали одежду от бренда Zara. Об этом пишет Actu17.

Шестерых мужчин в возрасте от 30 до 45 лет арестовали 22 января под Парижем. Расследование прошлой осенью начала полиция Эври после того, как были зафиксированы кражи одежды испанского бренда во время грузоперевозок на территории Франции.

По имеющимся данным, подозреваемые работали на одну и ту же транспортную компанию и отвечали за сбор и перевозку партий товаров от Zara. В течение нескольких месяцев они похитили несколько тысяч предметов одежды этой марки на общую сумму более €1,5 млн. Во время обысков в домах задержанных следователи обнаружили большое количество украденных вещей.

Полицейские установили личности шести грабителей, включая главаря банды.

«Водители останавливались в совершенно определенных точках на своем пути, чтобы разгрузить и вывезти определенные коробки с товаром. Затем одежда перепродавалась», — уточнил источник.