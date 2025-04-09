9 апреля — это день, когда иностранная сила применила насилие против граждан Грузии.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

«9 апреля — это также день, когда идея свободы победила рабство. Именно поэтому сегодня, как никогда ранее, мы должны отстраниться от любого насилия, победить ненависть и защитить идею свободы. Сегодня, спустя 36 лет после трагедии 9 апреля, иностранная сила вновь прибегает к насилию на проспекте Руставели. И сегодня на Руставели иностранная сила разжигает ненависть, пытается искусственно нарушить единство между грузинами и борется против идеи свободы. Однако опыт 9 апреля научил нас, что «суть иностранной силы недолговечна», и любовь и свобода обязательно победят ненависть и рабство», — сказано в заявлении.

Премьер подчеркнул, что власти будут избегать в годовщину этих событий любых провокаций.