Индия намерена заместить на мировом рынке часть пшеницы, выпадающей из-за вооруженного конфликта между Россий и Украиной. Среди 30-ти стран, куда предположительно пойдут поставки ее злака, Азербайджан.

В ожидании небывало высоких урожаев пшеницы, южноазиатский гигант уже концентрирует внимание на том, чтобы увеличить поставки либо через межправительственные сделки, либо через частные каналы. В качестве новых покупателей Индия рассматривает Египет, Сирию, Марокко, Турцию, Азербайджан, Судан, Италию, Йемен, Грецию, а также страны Северо-Восточной Африки.

Если верить официальной статистике, Азербайджан сегодня обеспечивает свою внутреннюю потребность в этом стратегически важном злаке на 60 процентов, а остальные 40 процентов импортируются главным образом из России. В год оттуда завозится до полутора тонн пшеницы в среднем на 300 млн долларов. По мнению аналитиков, ограничения на ее экспорт, введенные до 31 августа для стран ЕАЭС, обязательно скажутся на региональном рынке. И хотя наша страна не входит в упомянутую структуру, ее это тоже коснется, уверены в экспертных кругах. На текущий момент дефицита зерна нет, однако неопределенность на региональном рынке присутствует, а с ним и ожидание рисков.

По мнению депутата Вугара Байрамова, с которым поделился он с #, в сложившейся ситуации важно рассматривать альтернативные источники импорта пшеницы: «Сегодня Индия стремится заместить часть объемов России и Украины. Азербайджан сотрудничает с этой южноазиатской страной по импорту целого ряда продовольственных товаров, а потому ввоз оттуда пшеницы во избежание дефицита не исключен. К тому же речь о стране, признанной крупнейшим в мире экспортером зерновых».

В то же время эксперт ожидает подорожания, учитывая ярко выраженные мировые тренды продовольственной инфляции. По его свидетельству, во избежание роста цен национальное правительство усилит меры для расширения внутреннего производства пшеницы.

На фоне кризиса вокруг Украины, который привел к первым волнам продовольственного кризиса в мире, хранилища Индии переполнены зерном, а фермеры страны готовятся к еще одному рекордному урожаю, сообщает Bloomberg. Однако иные местные аналитики сомневаются, а сможет ли эта страна ощутимо возместить Уход с рынка Украины и частичное сокращение российского импорта. По мнению доктора экономических наук, профессора Муслима Ибрагимова, страна в своих планах больше настроена на получение краткосрочного эффекта:

«Поставки ее пшеницы охватят дополнительно Турцию, Египет и страны Ближнего Востока и будет доступна не всем импортерам. К тому же Индия подходит весьма осторожно к расширению экспорта пшеницы. В структуре мирового экспорта пшеницы на эту страну приходится 1%. Здесь также следует учитывать огромный внутренний рынок – сильное расширение предложения на внешних рынках может привести к серьезному дисбалансу спроса и предложения в самой Индии».

Намерения Индии отнюдь не исключают проблем, сопряженных с уходом с этого рынка Украины, полагает экономист Халид Керимли: «Россия и Украина – две мировые житницы. Обе страны входят в тройку мировых лидеров по экспорту зерновых, чего не скажешь про Индию. И хотя производство зерна в Индии велико, она в основном удовлетворяет внутренний спрос и не является крупным игроком на мировом рынке зерновых. С этой точки зрения, ситуация на востоке Европы, уход с рынка Украины и санкции против России приведут к повышению цен», — уверен он.