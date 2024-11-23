Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 25 ноября посетит Португалию по приглашению верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

Как сообщает пресс-служба УМК, шейх уль-ислам примет участие в открытии юбилейного X Глобального форума Альянса цивилизаций ООН на тему «Единство в мире: восстановление доверия, переформатирование будущего – итоги двух десятилетиях диалога в интересах человечества», который состоится 26–27 ноября в португальском городе Кашкайш, а также выступит на первом пленарном заседании на тему «Два десятилетия диалога во благо человечества: осмысление извлеченных уроков и определение пути продвижения вперед» и на Глобальной конференции по охране религиозных объектов.

В X Глобальном форуме, посвященном 20-летию создания Альянса цивилизаций, также примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

А.Пашазаде также присоединится к работе первого заседания нового состава Совета директоров Международного центра диалога KAICIID, которое пройдет 27 ноября в Лиссабоне.

Отметим, что шейх уль-ислам является членом Совета директоров KAICIID.