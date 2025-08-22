Минюст России признал «иностранным агентом» провластного политолога Сергея Маркова.

Марков — участник обещественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях. Минюст объяснил своё решение признать политолога «иноагентом» тем, что он участвовал в создании материалов «иноагентов», распространял их сообщения и «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

В разговоре с «Осторожно Media», Марков отметил, что включение его в реестр — «ошибка и клевета».

В июле Марков участвовал в Шушинском глобальном медиафоруме в Азербайджане и положительно отозвался об азербайджанском президенте Ильхаме Алиеве. Марков напомнил про сложные отношения, которые складываются между Баку и Москвой. Политолог отметил, что этот период временный.

Перед началом форума в разговоре с азербайджанскими журналистами Марков назвал Алиева «блестящим интеллектуалом» и одним из «наиболее опытных лидеров современного мира». Кроме того, политолог упомянул, что Азербаджан вернул под свой контроль территорию Карабаха.

После этого Маркова стали резко критиковать российские провластные блогеры. Например, Юрий Подоляка написал, что после высказываний в Азербайджане Марков похоронил себя как политолог. А Александр Коц отметил, что в интервью Марков использовал чисто азербайджанские нарративы, которые «точно не встретишь» в российских СМИ. (svoboda.org)