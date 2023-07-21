21 июля проходит Шушинский Глобальный медиафорум на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции».

Как сообщает #, на форуме выступает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Отметим, что на Форуме, проводимом по поручению президента Ильхама Алиева в рамках Года Гейдара Алиева и в связи со 148-летием национальной печати Азербайджана, принимают участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур. Кроме того, среди участников – 60 руководителей и представителей местных СМИ.

В рамках форума планируется обсуждение представляющих глобальное значение актуальных вопросов медиа и информационно-коммуникационной сферы. Руководители известных и влиятельных мировых СМИ, эксперты обсудят новые инструменты в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху, цифровую трансформацию, медиаменеджмент в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, потребительские тенденции в новой медиа и вопросы медиаграмотности, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие темы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива о создании медиаплатформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где до сих пор проводились многочисленные международные мероприятия, сегодня впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в информационно-коммуникационной сфере, известных журналистов.