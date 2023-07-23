В рамках Шушинского глобального медиафорума на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции» состоялась панельная дискуссия «Тренды потребления новых медиа и медиаграмотность (методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями)».

Как сообщает #, в рамках панельной дискуссии участники обменялись мнениями о производстве медиапродукции, возможностях, предоставляемых традиционными СМИ и социальными сетями, а также о борьбе с фейковыми новостями.

Генеральный директор PA Media Group Клайв Маршалл, основатель и генеральный директор DigiTips Матиас Люфкенс, оборонный аналитик Оубай Шахбандар, генеральный директор Общественного телевидения Грузии Тинатин Бердзенушишвили рассказали о методах борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, изменении тенденций, связанных с производством и потреблением медиапродуктов, вопросах медиаинвестиций, роли медиаграмотности в развитии профессиональных медиа и развитии бизнес-моделей.