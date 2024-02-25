Один из самых активных пропагандистов России политолог Сергей Марков подвел итоги «СВО», в корне отличающиеся от официального мнения руководства РФ.

С откровенным заявлением Марков выступил на своем канале в Telegram, озаглавив его — «2 года СВО Z. Итоги для Украины».

Первым итогом войны, по мнению Маркова, стало появление в мире новой одной из мощнейших армий — ВСУ.

Помимо этого, бойня привела к массовым жертвам и уничтожила в Украине остатки пророссийских настроений.

Сегодняшняя Украина монолитна в своей ненависти к РФ и неприятии «русского мира».

«Украинская государственность выдержала удар и процветает. Пророссийские настроения уничтожены. Население консолидировано вокруг власти. Глава страны Зеленский превратился в мировую политическую звезду первой величины. Страна получила столько оружия, сколько не могла себе представить… Инфраструктура, прежде всего энергетика, стабилизированы или мало пострадали», — пожаловался политолог.

Отметил он также сильнейшую консолидацию Запада против России. Марков также сомневается в том, что Кремлю удастся заморозить эту войну.

«Запад… все еще надеется нанести поражение России. И Запад готов пока продолжать конфликт почти бесконечно», — констатировал он.

Прямая речь околокремлёвского политолога: «2 года СВО Z. Итоги для Украины.

1. Создана мощная армия. Это 5 армия мира, без учёта ядерного оружия. После России, США, Китая, Индии.

…

3. Украинская государственность выдержала удар и процветает.

4. Пророссийские настроения уничтожены. Население консолидировано вокруг власти.

5. Глава страны Зеленский превратился в мировую политическую звезду первой величины.

6. Страна получила столько оружие, сколько не могла себе представить.

7. Потеряно 20% территории в целом.

8. Фронт стабилизирован уже более года.

…

…

11. Зеленский укрепил свою политическую субъектность. Он смог добиться разрешения США на отмену выборов президента и на смену командующего ВСУ.

12. Кризис поддержки со стороны Запада.

13. Угроза успешного наступления армии России все более реальна в 2024 году.

14. Инфраструктура, прежде всего энергетика, стабилизированы или мало пострадали. Это даёт возможность большинству населения сохранять приемлемый уровень жизни.

15. 10 миллионов беженцев. От четверти до половины видимо уже никогда не вернутся на Украину. Беженцы и в России и в ЕС, везде живут в очень хороших условиях.

16. Политический режим можно характеризовать как: по власти — неоколониальный марионеточный проамериканский, юридически — незаконный, антидемократический, репрессивный, по идеологии неофашистский, по главной цели русофобский, пр методам борьбы террористический, по результатам — современный, очень гибкий и очень успешный с точки зрения главной цели — превращения Украины в Антироссию».