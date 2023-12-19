Россия не собирается отказываться от своих целей «специальной военной операции» («СВО»), заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства обратил внимание, что Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания России. Как не отказывается и от агрессивных целей В Украине.

«Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в настоящее время армия России владеет инициативой на линии боевого соприкосновения и делает то, что считает нужным, и там, где нужно.