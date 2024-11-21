Венгрия удовлетворена поставками энергоресурсов из России и не собирается от них отказываться, поскольку не имеет более надежных и выгодных предложений.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле, пишет Газета.ру.

«Венгрия довольна сохраняющимся энергосотрудничеством с Россией. Наш опыт заключается в том, что Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились», — сказал Сийярто, добавив, что предложений лучше, чем от Москвы, еще не поступало.