Президент России Владимир Путин во вторник впервые с начала июля провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, разговор «фокусировался на вопросах украинского урегулирования», а также итогах визита в Москву и Киев спецпредставителей американской администрации Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа.

«Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видится перспектива продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», — сказал Ушаков. Путин, по его словам, также обозначил Трампу «что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий».

«С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», — продолжил Ушаков. По его словам, Путин заявил Трампу, что данные разведок о российских провокациях в отношении стран НАТО — это «мифы», которые «служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины».

Итоги визита Уиткоффа и Кушнера, который был анонсировал еще весной и откладывался несколько месяцев, по словам Ушакова, были «оценены со знаком плюс». По словам источников Bloomberg и Financial Times, турне спецпредставителей Трампа не принесло значимых результатов. Путин, как утверждали собеседники Bloomberg, сохранил настрой продолжать войну и рассчитывает на полный захват Донбасса в ближайшие полгода. В Киеве сочли, что Уиткофф и Кушнер привезли мало нового.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила во вторник, что их условия мира стали «хуже», чем были ранее. «Если раньше не требовалось изменений в конституции и признание территорий, то сейчас потребовали», — сказала она. (themoscowtimes.com)