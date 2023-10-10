Палестинская группировка ХАМАС достигла целей своей операции и открыта к переговорам с Израилем, заявил член политбюро исламского движения Муса Абу-Марзук.

«Мы выполнили наши цели… Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу», — сказал Абу-Марзук.

До этого высокопоставленный представитель радикального движения Али Бараке заявил, что целью атаки на Израиль, которая получила название «Буря Аль-Аксы», был захват заложников.

«Мы планировали добиться определенных успехов и взять пленных, чтобы обменять их», — сказал Бараке.

Обменивать заложников группировка намерена на всех арабов, которые содержатся в тюрьмах Израиля, а также на некоторых палестинцев, находящихся в тюрьмах США по обвинению в финансировании ХАМАС.

По словам Бараке, боевики готовы вести длительную войну с Израилем. ХАМАС до сих пор задействовал лишь небольшое количество своих сил. В боях приняли участие около 2 тыс. бойцов из 40-тысячной армии в секторе Газа, утверждает он. Также группировка рассчитывает на помощь «Хезболлы» в случае неудачи. (moscowtimes.ru)