Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился, что действия России в Украине можно называть «специальной военной операцией». Об этом он заявил на своей итоговой в 2023 году пресс-конференции, сообщает index.hu.

Политика спросили, почему на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 октября он использовал термин «военная операция».

«Я назвал это военной операцией, потому что война — когда две страны ее объявляют. Будем радоваться, что пока нет войны, потому что война — это всеобщая мобилизация. Иногда я буду называть это войной, иногда военной операцией, как вам будет угодно», — сказал Орбан.