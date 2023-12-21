Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского о двусторонней встрече. Об этом Орбан заявил во время выступления на международной пресс-конференции.

Встреча Орбана и Зеленского будет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

По словам Орбана, Владимир Зеленский предложил ему встречу еще в начале месяца, в частности предложил «вести переговоры».

«Я сказал ему (Зеленскому), что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?», – отметил Орбан и добавил, что президент Украины хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.