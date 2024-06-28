Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между странами. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на свои источники.

Во время саммита ЕС, который состоялся 27-28 июня в Брюсселе, венгерский премьер послал сигнал об изменении отношения к Украине. В частности политический директор Орбана заявил, что может состояться встреча венгерского политика с Владимиром Зеленским.

По словам политического директора венгерского премьера, официальной причиной встречи является начало председательства Венгрии в Совете ЕС, которое стартует 1 июля.

«Я лично несколько раз говорил, что Орбану стоит поехать в Украину и наконец поговорить с Зеленским. И я надеюсь, это произойдет», — отметил анонимно «Европейской правде» один из членов Евросовета.

Журналисты «ЕП» выяснили, что на Орбана начали давить партнеры, которые убеждали его, что публичный конфликт с Украиной длится уже долго, поэтому надо с этим заканчивать. По этому вопросу венгерского премьера убеждали президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Джорджия Мелони.

«Последняя возглавляет группу «Европейских консерваторов и реформистов», куда хочет попасть Орбан со своей партией «Фидес», чтобы иметь большее влияние на принятие решений в Европарламенте. Итальянский премьер поставила перед венгерским коллегой требование — засвидетельствовать, что его горячий конфликт с Киевом закончился», — добавили в материале.