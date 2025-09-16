Во время налета российских дронов на Польшу неделю назад несколько стран НАТО применили наземные и воздушные средства ПВО. События показали, что на четвертом году войны в альянсе так и не подготовились к противостоянию с дешевыми беспилотными летательными аппаратами.

Операция против российских беспилотников могла обойтись примерно в $8 млн, по подсчетам Крыстяна Зеца, одного из создателей системы интеграции истребителей F-16 в польские вооруженные силы, пишет The Wall Street Journal. Между тем, стоимость дрона «Гербера», который является уменьшенным вариантом иранского варианта Shahed и часто изготавливается из фанеры и пенополистирола, составляет около $10 000. Силы НАТО зафиксировали вторжение в воздушное пространство Польши 19 таких беспилотников.

Таким образом, траты альянса на обнаружение, сопровождение и сбитие первой группировки дронов, запущенных Россией на его территорию, могли превысить стоимость этих аппаратов более чем в 40 раз.

Официальной оценки того, было ли вторжение «Гербер» преднамеренным, пока нет. Но разведывательные службы стран НАТО провели в прошлую среду вечером совещание, на котором обсудили связанные с инцидентом выводы, и решили, что это, скорее всего, была преднамеренная атака, рассказали WSJ люди, знакомые с обсуждением.

В операции были задействованы два польских истребителя F-16 и два нидерландских F-35, два самолета-разведчика типа AWACS (польский и вылетевший из Эстонии итальянский), самолет-дозаправщик, вертолеты Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, радары предоставленных Германией систем ПВО Patriot, польские наземные радары. Было сбито три беспилотника, обломки одного из них упали на крышу жилого дома.