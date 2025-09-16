Во время налета российских дронов на Польшу неделю назад несколько стран НАТО применили наземные и воздушные средства ПВО. События показали, что на четвертом году войны в альянсе так и не подготовились к противостоянию с дешевыми беспилотными летательными аппаратами.
Операция против российских беспилотников могла обойтись примерно в $8 млн, по подсчетам Крыстяна Зеца, одного из создателей системы интеграции истребителей F-16 в польские вооруженные силы, пишет The Wall Street Journal. Между тем, стоимость дрона «Гербера», который является уменьшенным вариантом иранского варианта Shahed и часто изготавливается из фанеры и пенополистирола, составляет около $10 000. Силы НАТО зафиксировали вторжение в воздушное пространство Польши 19 таких беспилотников.
Таким образом, траты альянса на обнаружение, сопровождение и сбитие первой группировки дронов, запущенных Россией на его территорию, могли превысить стоимость этих аппаратов более чем в 40 раз.
Официальной оценки того, было ли вторжение «Гербер» преднамеренным, пока нет. Но разведывательные службы стран НАТО провели в прошлую среду вечером совещание, на котором обсудили связанные с инцидентом выводы, и решили, что это, скорее всего, была преднамеренная атака, рассказали WSJ люди, знакомые с обсуждением.
В операции были задействованы два польских истребителя F-16 и два нидерландских F-35, два самолета-разведчика типа AWACS (польский и вылетевший из Эстонии итальянский), самолет-дозаправщик, вертолеты Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, радары предоставленных Германией систем ПВО Patriot, польские наземные радары. Было сбито три беспилотника, обломки одного из них упали на крышу жилого дома.
В России заявляли, что дальность ее беспилотников недостаточна, чтобы они долетели до Польши, не говоря уже о том, чтобы проникнуть вглубь страны. Но, по мнению некоторых военных аналитиков, эти аппараты были модифицированы для более длительных полетов, отмечает WSJ.
Силы НАТО уничтожили три дрона, некоторые из них самолеты сопровождали, но не сбили (приграничные районы восточной Польши относительно мало населены, там много лесов и полей). Недалеко от украинской границы также были найдены обломки одной крылатой ракеты; более подробной информации о ней нет.
Более чем за три года войны даже Польша, государство на передовой линии противостояния, не удосужилась создать полноценную систему ПВО и противодронной защиты, посетовал колумнист The Moscow Times Борис Бондарев, эксперт в области международных отношений и внешней политики:
Использование дорогостоящих вооружений вроде F-35 против дешевых дронов выглядит несерьезно и обречено на провал. А если бы атакующих аппаратов было не 19, а 190, что никакой проблемы для запускающих не представляет?
К эффективному противодействию российской агрессии НАТО оказалось не готово ни в политическом, ни в военном отношении, считает военный эксперт Юрий Федоров. В Москве, в частности, хотят определить оптимальные траектории полета БПЛА к намеченным целям, проверить, насколько НАТО готово отреагировать на вторжение, а противовоздушная оборона –отразить такую угрозу вооруженным путем, написал он в колонке для «Важных историй». «Противовоздушная оборона Польши и НАТО… сработала слабо, возможно, даже плохо, причем именно на направлении, представляющем для Запада особую опасность. Многоуровневая система ПВО… должна была заблаговременно обнаружить приближение дронов противника и уничтожить их сразу после того, как они пересекли польскую границу. Но некоторые российские БПЛА пролетели по территории Польши более 250 км», – отметил Федоров.