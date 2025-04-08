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08 апреля 2025, 14:21
Эрдоган подал иск против главы оппозиции на $13 тысяч
Эрдоган подал иск против главы оппозиции на $13 тыс. за сравнение с хунтой
Георгий Галоян
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Umit Bektas/Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган подал иск против председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля. Об этом в соцсети X сообщил адвокат президента Хюсейин Айдын.
По словам адвоката, в иске содержится требование о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. лир или $13 тыс. за оскорбления и сравнения с хунтой.
До этого Озель сравнил арест мэра Стамбула с действиями итальянской мафии.
В воскресенье, 23 марта, суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.