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08 апреля 2025, 14:21

Эрдоган подал иск против главы оппозиции на $13 тысяч

Эрдоган подал иск против главы оппозиции на $13 тыс. за сравнение с хунтой

Георгий Галоян

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган подал иск против председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля. Об этом в соцсети X сообщил адвокат президента Хюсейин Айдын.

По словам адвоката, в иске содержится требование о возмещении морального вреда в размере 500 тыс. лир или $13 тыс. за оскорбления и сравнения с хунтой.

До этого Озель сравнил арест мэра Стамбула с действиями итальянской мафии.

В воскресенье, 23 марта, суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.