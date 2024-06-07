Вашингтон побуждает Пекин принять участие в запланированном на середину июня Глобальном саммите мира по Украине, который должен пройти в Швейцарии.
Об этом сообщает # со ссылкой на агентство Reuters.
В ходе брифинга представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон считает «полезным» присутствие Китая на мероприятии.
«Мы, конечно, поощряли бы Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих версиях саммита. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным здесь», — сказал чиновник.
Соответствующее обращение прозвучало на фоне прошлых заявлений Китая, что он стремится держаться в стороне от запланированного мероприятия в Швейцарии, поскольку Россия не была приглашена на саммит.
Также представитель Госдепа отметил, что Китай должен принять меры в отношении компаний, которые, по мнению Вашингтона, помогают оборонно-промышленной базе России.