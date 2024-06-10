Президент Украины Владимир Зеленский разочарован отказом Китая принять участие в саммите в Швейцарии, на котором будет обсуждаться урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel, передает РИА Новости.

Помимо украинской стороны, отказ Китая стал «жестоким разочарованием» и для Германии, которая призывала представителей Глобального Юга приехать на конференцию.

Участие Пекина, даже если бы на саммите был только один его представитель, придало бы конференции больше веса, считает Spiegel.

В материале отмечается, что Бразилия и Саудовская Аравия тоже не хотят отправлять на саммит своих представителей.