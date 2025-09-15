Просрочив несколько дедлайнов, которые он ввел для Владимира Путина с требованием прекратить боевые действия в Украине, Дональд Трамп решил усилить давление на Россию руками европейцев. Он потребовал от ЕС прекратить импорт российской нефти и призвал «все страны НАТО» ввести пошлины в 50-100% против ее главных покупателей – Китая и Индии. В ЕС такие требования сочли неприемлемыми, пишет Le Mond.

Союз не намерен принимать условия Трампа в том, что касается пошлин на импорт товаров из Китая, который является одним из главных торговых партнеров блока, а также Индии, с которой ЕС завершает переговоры о торговом соглашении. «Это не значит, что мы не должны принимать меры, но пока – никаких непомерных пошлин», – сказал Le Mond европейский дипломат. В прошлом году Китай поставил в ЕС товаров на 519 млрд евро, став для него крупнейшим импортером (20,1% всех закупок); показатель Индии – 71,3 млрд евро (2,4%).

«Цель европейцев – ударить по прямой и непрямой торговле с Москвой через введение жестких санкций против российской экономики, но не ослаблять еще сильнее нашу собственную экономику», – сказал европейский чиновник. По словам другого европейского источника, «Дональд Трамп понимает, что не может в одиночку справиться с Китаем и нуждается в нас для формирования единого фронта, но он пока не заставляет нас действовать». Европейцы предпочитают вводить санкции против конкретных организаций, помогающих России обходить санкции, пишет Le Mond. Это подтверждают информированные о ситуации источники Bloomberg: по их словам, в рамках 19-го пакета санкций в черные списки ЕС могут попасть индийские и китайские компании, помогающие России торговать нефтью.

США сейчас ведут торговые переговоры с Китаем. Весной Трамп несколько раз повысил против него пошлины более чем до 100%, но потом отменил их, и страны заключили торговое перемирие до 10 ноября. В воскресенье в Мадриде стартовал новый раунд предметных переговоров, основными темами которых являются судьба TikTok в США (где его пыталась запретить администрация Джо Байдена), ставки пошлин и меры экспортного контроля.

Трамп поступает умно, выставляя ЕС такие требования, сказал Le Mond европейский источник: «Это способ показать, что США хотят [ударить по России], а Евросоюз блокирует». Но ЕС, по его словам, не поддастся: