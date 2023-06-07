9-10 июня в галерее «Q Gallery» будет представлена персональная выставка Рои Гасан под названием «Из» (След) при организационной поддержке Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств и НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает #.

Выставка «Из», состоящая из 27 работ, посвящена нашим выдающимся корифеям, оставившим глубокий след в нашем культурном наследии и истории. Произведения состоят из портретов художников, артистов, композиторов, режиссеров, актеров и др., а также из прекрасных пейзажей Азербайджана.

Культурное наследие каждого народа – это его богатство. Наш народ играет огромную роль в создании мировой культуры. В Азербайджане были созданы первый театр, первая опера, первый балет, первая на Мусульманском Востоке Академия Наук. Долг каждого из нас — признавать, защищать, развивать и передавать наше культурное наследие из поколения в поколение. Потому что это история и уникальность нашей страны и народа. Мы должны защитить эти ценности, чтобы будущие поколения могли оглянуться назад и гордиться ими.

Свои самые возвышенные чувства к Родине, любовь и уважение к своему народу, уважение к её национальным и нравственным ценностям Роя Гасан постаралась отразить в работах.

Роя Гасан – педагог Кафедры Изобразительного Искусства Азербайджанского Государственного университета Культуры и Искусств, член Государственного Союза Художников Азербайджана. Помимо участия в многочисленных мероприятиях и выставках, проводимых в стране, она представляла Азербайджан на выставках и симпозиумах, организованных во многих зарубежных странах (США, Франция, Италия, Испания, Германия, Люксембург, Россия, Чехия, Грузия, Дубай, Турция и т.д.). Участвовала во многих проектах, организованных Фондом Гейдара Алиева, Государственным историко-архитектурным заповедником «Ичеришехер», Азербайджанской Государственной Академией Художеств, Азербайджанским Государственным Университетом Культуры и Искусств, Министерством молодежи и спорта, Министерством культуры и туризма, Организацией ООН в Азербайджане, Посольствами многих стран в Азербайджане, «YARAT», Arts Council Azerbaijan и ЮНЕСКО, и выставляла свои работы в рамках упомянутых проектов. В 2015 году она участвовала в профессиональных классах, проводимых Sotheby’s Art House в Грузии. В своих работах предпочитает экспрессионизм и абстрактные стили.