Скандал с «Искандер-М»: мы должны быть готовы к информационной войне с Россией

Это, друзья мои, уже информационная война. На сей раз не армяно-азербайджанская, а российско-азербайджанская. Собственно, российские СМИ, возглавляемые этническими армянами и приглашающие таковых в качестве «экспертов», давно уже выступают против нашей страны, стараясь обесценить итоги 44-дневной войны. Просто сейчас они все это же будут делать еще более рьяно. Попутно, вскрываются и старые «консервы» российской пропаганды.
Повод очевиден — скандал вокруг найденных в Шуше обломков ракет «Искандер-М». На эту тему, кстати, высказался и бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох. Его слова были очень близки к истине и потому вызовут очередной приступ истерики в рядах российских пропагандистов. Впрочем, давайте послушаем, что говорит Кох.
«Баку рассказал об обломках «Искандеров» в Карабахе. Что из этого следует? А из этого следует много чего. Так, навскидку, только то, что сразу приходит в голову:
- Президент Армении Никол Пашинян не врал, когда говорил, что против Азербайджана применялись российские тактические ракеты «Искандер». То есть это правда, хотя после окрика из Москвы он забрал свои слова назад.
- Против Азербайджана воевала не армия Нагорного Карабаха, а армянская или российская армии, поскольку у армии Нагорного Карабаха «Искандеров» на вооружении нет.
- Либо Россия поставляет Армении не экспортный вариант, а самый что ни на есть «Искандер» для внутреннего, собственного употребления (максимально мощный и дальнобойный), либо по Шуше, по азербайджанским частям стреляли сами русские, со 102-ой ордена Александра Невского российской военной базы в г. Гюмри (Армения).
- Таким образом, Пашинян так же был прав, когда говорил, что применение «Искандеров» ничего не дало: они не взорвались. В противном случае было бы известно о серьезных разрушениях в Шуше. А их не было. То есть ракеты долетали и падали просто как болванки…
- Какие из этого можно сделать выводы? Да все те же, собственно, что и раньше: русская техника – просто дорогостоящий металлолом. Армяне выкинули деньги на ветер. Ну, а про то, с кем они на самом деле воевали, я думаю, азербайджанцы и так знают… P.S. Пусть Путин и дальше показывает всем свои мультики и рассказывает про сверхзвуковые ракеты с вечным атомным двигателем. Никого это уже не напугает…», — написал он в своем «Фейсбуке».
Ясное дело, что такого провала российская сторона себе просто не может простить. И вот, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с изданием «Взгляд» утверждает, что речь, скорее всего, идет не о реальной находке обломков российских ракет, а о постановке. Он утверждает, что заинтересованных в провокации против России много – и организовать дезинформацию для них не проблема. Какой, однако, «информационный удалец»! Вот сидят, получается во всем мире и думают, как бы России насолить. А она, которая аннексировала украинский Крым, развязала войну на Донбассе, устроила в августе 2008 года войну против Грузии, имеющая регулярные скандалы с высылкой своих дипломатов-шпионов из разных стран мира, совсем ни при чем?!
Идем далее. «Представленные на фотографиях фрагменты действительно принадлежат «Искандерам». Маркировка на шильдике – тоже «искандеровская», но вызывают большие сомнения детали пейзажа, на котором отсняты якобы взорвавшиеся там ракеты», – утверждает Леонков. После чего следует и вовсе забавное утверждение. Мол, сведения о том, что номер на фотографии соответствует «Искандерам», которые используются российской армией, а не идут на экспорт, может подтвердить или опровергнуть только Минобороны России. А когда и в каких преступлениях признавалось российское МО? И не только МО, а руководство РФ? Да ни в каких и никогда.
Напоминаю 2014 год. «Формирования, которые блокировали украинские воинские части в Крыму, не принадлежат российской армии, это силы самообороны Крыма», — заявил тогда президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос о том, почему форма этих формирований похожа на российскую, он предложил обратиться в любой военторг, в котором продается форма, похожая на форму военнослужащих российской армии. Утверждать, что «Искандер-М» куплен в армянском военторге, к несчастью для российских пропагандистов, не получится. Вот и изощряются они, как только могут.
Тот же Леонков вспомнил, что «Искандеры-М» применялись в Сирии, в том числе в провинции Идлиб – для ликвидации скоплений боевиков. «Турки вполне могли подобрать там эти обломки, передать их Азербайджану, чтобы привезти их в Карабах и устроить с ними фотосессию на местности», – зачитывает совершенно очевидную пропагандистскую шпаргалку этот эксперт. Далее, растекаясь мыслью по древу, он утверждает, что в «провокации» могут быть заинтересованы не только Турция и Азербайджан, но и США с Великобританией, которые «работают на выдавливание Москвы из Закавказья».
Вот так, легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты, а в провокации виновата, оказывается, совсем не Россия, «Искандеры» которой стреляли по Шуше, а … Азербайджан, да еще и с Турцией, США и Великобританией в придачу. Странно, что российский эксперт и Украину не приплел сюда. Привыкли же российские пропагандисты везде «обнаруживать» украинский след. Самое забавное, что данный скандал позволил выявить и еще одного российского пропагандиста, которого в Азербайджане ошибочно называли украинским военным экспертом.
Речь идет об уроженце села Песчаное Сумской области Юрии Подоляке. В нашей стране, по непонятной для меня причине, аплодировали ему, когда он делал свои обзоры в ходе 44-дневнной войны. Хотя, Подоляка всего лишь констатировал очевидное — продвижение азербайджанской армии и разгром армянской. При этом, даже озвучивая эти очевидные вещи, он умудрялся попадать пальцем в небо.
Что и неудивительно. Ведь, у Подоляки нет даже высшего образования, он ярко выраженный проходимец, готовый рассуждать на любые темы. Настолько на любые, что его включили в базу «Миротворца», как антиукраинский пропагандист, за отрицание российской агрессии и призывы к нарушению территориальной целостности Украины. С такими «достижениями» въезд в Украину из РФ Подоляке запрещен.
Но он и из РФ вещает регулярно. И почти один в один повторяет все то, что озвучил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Подоляка утверждает, что найденные в окрестностях освобожденного города Шуша обломки ракет «Искандер-М», которые находятся на вооружении российской армии и не являются экспортной продукцией, подбросили. Вот реально, так и сказал. Причем, указал, кто подбросил, откуда и зачем. Подбросила Турция Азербайджану, взяв все это в Сирии, для дискредитации РФ и вывода ее миротворцев из Карабаха.
Очевидно же, что Подоляка явно путает реальную жизнь с сюжетом кинофильма «Место встречи изменить нельзя». Но в том все и дело, что ракеты «Искандер-М» — это не пистолет, который Фокс подбросил Груздеву. Такая версия Подоляки вызывает только смех. Потому, что в Азербайджане такого рода фальсификацией никто и никогда не занимался. Ибо, понимают степень ответственности за слова и поступки. Это Россия имеет длинный перечень лживых заявлений. Это российская пропаганда всегда врет.
Достаточно вспомнить 17 июля 2014 года, когда авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа 49 минут после взлета был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Данный «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС России и был доставлен на Украину из России в день катастрофы, а после запуска ракеты, сбившей самолет, был возвращен обратно на российскую территорию. Но РФ до сих пор врет, отнекивается, пытается сбросить с себя эту вину. Не получится. Ровно также, как не получится откреститься от использования ракет «Искандер-М» в Карабахе. Другое дело, что врать российская пропаганда, пытаясь обвинять во всем Азербайджан и Турцию, теперь будет особо усиленно. И мы должны быть к этому готовы.