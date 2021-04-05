Скандал с «Искандер-М»: мы должны быть готовы к информационной войне с Россией

Это, друзья мои, уже информационная война. На сей раз не армяно-азербайджанская, а российско-азербайджанская. Собственно, российские СМИ, возглавляемые этническими армянами и приглашающие таковых в качестве «экспертов», давно уже выступают против нашей страны, стараясь обесценить итоги 44-дневной войны. Просто сейчас они все это же будут делать еще более рьяно. Попутно, вскрываются и старые «консервы» российской пропаганды.

Повод очевиден — скандал вокруг найденных в Шуше обломков ракет «Искандер-М». На эту тему, кстати, высказался и бывший вице-премьер правительства РФ Альфред Кох. Его слова были очень близки к истине и потому вызовут очередной приступ истерики в рядах российских пропагандистов. Впрочем, давайте послушаем, что говорит Кох.

«Баку рассказал об обломках «Искандеров» в Карабахе. Что из этого следует? А из этого следует много чего. Так, навскидку, только то, что сразу приходит в голову:

Президент Армении Никол Пашинян не врал, когда говорил, что против Азербайджана применялись российские тактические ракеты «Искандер». То есть это правда, хотя после окрика из Москвы он забрал свои слова назад. Против Азербайджана воевала не армия Нагорного Карабаха, а армянская или российская армии, поскольку у армии Нагорного Карабаха «Искандеров» на вооружении нет. Либо Россия поставляет Армении не экспортный вариант, а самый что ни на есть «Искандер» для внутреннего, собственного употребления (максимально мощный и дальнобойный), либо по Шуше, по азербайджанским частям стреляли сами русские, со 102-ой ордена Александра Невского российской военной базы в г. Гюмри (Армения). Таким образом, Пашинян так же был прав, когда говорил, что применение «Искандеров» ничего не дало: они не взорвались. В противном случае было бы известно о серьезных разрушениях в Шуше. А их не было. То есть ракеты долетали и падали просто как болванки… Какие из этого можно сделать выводы? Да все те же, собственно, что и раньше: русская техника – просто дорогостоящий металлолом. Армяне выкинули деньги на ветер. Ну, а про то, с кем они на самом деле воевали, я думаю, азербайджанцы и так знают… P.S. Пусть Путин и дальше показывает всем свои мультики и рассказывает про сверхзвуковые ракеты с вечным атомным двигателем. Никого это уже не напугает…», — написал он в своем «Фейсбуке».

Ясное дело, что такого провала российская сторона себе просто не может простить. И вот, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с изданием «Взгляд» утверждает, что речь, скорее всего, идет не о реальной находке обломков российских ракет, а о постановке. Он утверждает, что заинтересованных в провокации против России много – и организовать дезинформацию для них не проблема. Какой, однако, «информационный удалец»! Вот сидят, получается во всем мире и думают, как бы России насолить. А она, которая аннексировала украинский Крым, развязала войну на Донбассе, устроила в августе 2008 года войну против Грузии, имеющая регулярные скандалы с высылкой своих дипломатов-шпионов из разных стран мира, совсем ни при чем?!

Идем далее. «Представленные на фотографиях фрагменты действительно принадлежат «Искандерам». Маркировка на шильдике – тоже «искандеровская», но вызывают большие сомнения детали пейзажа, на котором отсняты якобы взорвавшиеся там ракеты», – утверждает Леонков. После чего следует и вовсе забавное утверждение. Мол, сведения о том, что номер на фотографии соответствует «Искандерам», которые используются российской армией, а не идут на экспорт, может подтвердить или опровергнуть только Минобороны России. А когда и в каких преступлениях признавалось российское МО? И не только МО, а руководство РФ? Да ни в каких и никогда.

Напоминаю 2014 год. «Формирования, которые блокировали украинские воинские части в Крыму, не принадлежат российской армии, это силы самообороны Крыма», — заявил тогда президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос о том, почему форма этих формирований похожа на российскую, он предложил обратиться в любой военторг, в котором продается форма, похожая на форму военнослужащих российской армии. Утверждать, что «Искандер-М» куплен в армянском военторге, к несчастью для российских пропагандистов, не получится. Вот и изощряются они, как только могут.

Тот же Леонков вспомнил, что «Искандеры-М» применялись в Сирии, в том числе в провинции Идлиб – для ликвидации скоплений боевиков. «Турки вполне могли подобрать там эти обломки, передать их Азербайджану, чтобы привезти их в Карабах и устроить с ними фотосессию на местности», – зачитывает совершенно очевидную пропагандистскую шпаргалку этот эксперт. Далее, растекаясь мыслью по древу, он утверждает, что в «провокации» могут быть заинтересованы не только Турция и Азербайджан, но и США с Великобританией, которые «работают на выдавливание Москвы из Закавказья».

Вот так, легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты, а в провокации виновата, оказывается, совсем не Россия, «Искандеры» которой стреляли по Шуше, а … Азербайджан, да еще и с Турцией, США и Великобританией в придачу. Странно, что российский эксперт и Украину не приплел сюда. Привыкли же российские пропагандисты везде «обнаруживать» украинский след. Самое забавное, что данный скандал позволил выявить и еще одного российского пропагандиста, которого в Азербайджане ошибочно называли украинским военным экспертом.

Речь идет об уроженце села Песчаное Сумской области Юрии Подоляке. В нашей стране, по непонятной для меня причине, аплодировали ему, когда он делал свои обзоры в ходе 44-дневнной войны. Хотя, Подоляка всего лишь констатировал очевидное — продвижение азербайджанской армии и разгром армянской. При этом, даже озвучивая эти очевидные вещи, он умудрялся попадать пальцем в небо.

Что и неудивительно. Ведь, у Подоляки нет даже высшего образования, он ярко выраженный проходимец, готовый рассуждать на любые темы. Настолько на любые, что его включили в базу «Миротворца», как антиукраинский пропагандист, за отрицание российской агрессии и призывы к нарушению территориальной целостности Украины. С такими «достижениями» въезд в Украину из РФ Подоляке запрещен.

Но он и из РФ вещает регулярно. И почти один в один повторяет все то, что озвучил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Подоляка утверждает, что найденные в окрестностях освобожденного города Шуша обломки ракет «Искандер-М», которые находятся на вооружении российской армии и не являются экспортной продукцией, подбросили. Вот реально, так и сказал. Причем, указал, кто подбросил, откуда и зачем. Подбросила Турция Азербайджану, взяв все это в Сирии, для дискредитации РФ и вывода ее миротворцев из Карабаха.

Очевидно же, что Подоляка явно путает реальную жизнь с сюжетом кинофильма «Место встречи изменить нельзя». Но в том все и дело, что ракеты «Искандер-М» — это не пистолет, который Фокс подбросил Груздеву. Такая версия Подоляки вызывает только смех. Потому, что в Азербайджане такого рода фальсификацией никто и никогда не занимался. Ибо, понимают степень ответственности за слова и поступки. Это Россия имеет длинный перечень лживых заявлений. Это российская пропаганда всегда врет.

Достаточно вспомнить 17 июля 2014 года, когда авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но примерно через 2 часа 49 минут после взлета был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Данный «Бук» принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС России и был доставлен на Украину из России в день катастрофы, а после запуска ракеты, сбившей самолет, был возвращен обратно на российскую территорию. Но РФ до сих пор врет, отнекивается, пытается сбросить с себя эту вину. Не получится. Ровно также, как не получится откреститься от использования ракет «Искандер-М» в Карабахе. Другое дело, что врать российская пропаганда, пытаясь обвинять во всем Азербайджан и Турцию, теперь будет особо усиленно. И мы должны быть к этому готовы.