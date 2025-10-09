Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в текущем году выявила и своевременно предотвратила ряд глобальных киберугроз, нацеленных на критические информационные инфраструктуры (КИИ).

Об этом говорится в обращении начальника СГБ генерал-полковника Али Нагиева к участникам фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025) в Баку.

Обращение зачитал начальник Национального центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов.

Нагиев в своем обращении отметил, что в современном мире безопасность КИИ является одним из главных приоритетов для каждого государства и неотъемлемой частью национальной безопасности.

По его словам, ряд лиц, обвиняемых в доступе к охраняемой законом информации путем осуществления кибератаки на объект КИИ, а также в организации незаконного оборота вредоносного программного обеспечения, были привлечены к уголовной ответственности.