В Азербайджане создана совместная комиссия, состоящая из соответствующих сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГССИБ) Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает # со ссылкой на совместную информацию СГБ и ГССИБ.

«Комиссия создана в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов о системной, своевременной и непрерывной организации проверки соблюдения государственными органами общих и специальных правил по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры», — говорится в информации.

С учетом угроз государственной и общественной безопасности, которые могут представлять выявленные Комиссией недостатки, будет проведена оценка мер, принимаемых субъектами критической информационной инфраструктуры по их устранению.

Комиссия также будет готовить периодические отчеты и информацию о результатах проделанной работы, и в случае выявления обстоятельств, способных привести к нарушению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, будет поднят вопрос о принятии неотложных мер.

Отметим, что согласно указу президента Азербайджанской Республики №1315 от 17 апреля 2021 года, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, в том числе борьбы с киберугрозами, осуществляет СГБ, а в отношении государственных органов, публично-правовых образований, созданных от имени государства, и юридических лиц, находящихся в государственной собственности, эти функции СГБ осуществляет совместно с ГССИБ.