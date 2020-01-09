Синоптики прогнозируют в Баку до 10-ти градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ветер северо-западный, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем — 7-9 градусов тепла, в Баку ночью — 3-5, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в некоторых предгорных и горных районах — снег. Местами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха составит ночью от -2 до +3, днем — 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах в горных районах гололед.