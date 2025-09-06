Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 6 на 7 сентября на отдельных территориях ожидаются кратковременные дожди, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​27-30° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75-80% ночью и ​​45-50% днем.

В большинстве регионов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни, град, местами возможен туман, временами усилится восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​- 30-35° тепла, в горах ночью — 13-18°, днем ​​20-25° тепла.