22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который стихнет во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 26-30 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 31-36, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

На пляжах Абшерона 22 августа будет преобладать сильный северо-западный ветер, который во второй половине дня ослабнет. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27 градусов тепла.