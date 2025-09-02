Завтра в Баку ожидается 36°, в регионах Азербайджана – 38° тепла.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков, юго-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 30-35% днем.
В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, ночью и утром ожидаются грозы, град, местами — туман. Подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем — 33-38° тепла, в горах ночью — 13-18°, днем — 20-25° тепла.