Завтра в Баку ожидается 36°, в регионах Азербайджана – 38° тепла.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков, юго-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем ​​– 31-36° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 30-35% днем.

В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем ​​в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, ночью и утром ожидаются грозы, град, местами — туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем — ​​33-38° тепла, в горах ночью — 13-18°, днем — ​​20-25° тепла.