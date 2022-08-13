Россия стягивает свои войска и военную технику из Сирии для отправки на войну. Это создает опасную ситуацию для Украины.

Об этом военный эксперт Петр Черник рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, это означает, что у РФ заканчиваются подготовленные ресурсы, но враг не собирается отступать.

«Это опасная ситуация. Войска в Сирии были наиболее боеспособными на тот момент, когда они туда заходили. Это был далекий 2015 год. Это была достаточно мощная группировка. Это и хорошая, и плохая новость одновременно. Хорошая новость — действительно заканчиваются подготовленные ресурсы. Это не может нас не радовать. Плохая новость – противник не собирается отступать как минимум от тех оккупированных территорий, которые есть по факту у него сегодня», — объяснил Черник.

(УНИАН)