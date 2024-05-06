Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии.

Как передает #, об этом в интервью газете The Financial Times заявил замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

«Мы планируем хранить технику в других странах. Это вопрос безопасности поставок, распределение запасов. Частично мы это уже начали. Мы планируем хранить технику и в Швеции, а также в более отдаленных странах. Речь идет о технике, боеприпасах и, возможно, запчастях», — заявил он.